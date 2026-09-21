60% выпускников не могут найти работу из-за отсутствия опыта — опрос

Рынок труда изменился. Вакансий за год стало на 18% меньше, а резюме на 32% больше. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, темпы роста зарплат замедлились. В подобных условиях найти работу начинающим специалистам стало труднее: сегодня средний балл, на который они оценивают сложность трудоустройства, составляет 7,3 из 10. Причем выпускники 2025 года оценили уровень сложности трудоустройства в среднем на 7,9 балла. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие молодые специалисты 2023-2025 гг. выпуска.

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Основной барьер, по словам молодых специалистов, — отсутствие опыта работы: на него указали 60% опрошенных.

Неудовлетворенность стартовыми зарплатами упоминали 25% выпускников. 22% отметили отсутствие или малое количество вакансий, соответствующих их требованиям. 6% столкнулись с высокой конкуренцией на рынке труда.

В качестве преград для получения офера упоминались гендерные стереотипы и отсутствие практических навыков и/или знания профильного ПО (по 2%).

В числе прочих проблем начинающие специалисты называли тесты при трудоустройстве, отсутствие системы обучения и наставничества, отсутствие карьерного роста, разочарование в специальности, неудобный график, переработки, удаленность работы от дома, невозможность совмещать работу с дальнейшей учебой, а также непонимание, как вести себя на рынке труда, составлять резюме и проходить собеседования.

О том, что трудностей при поиске работы не возникало, сообщили 9%.