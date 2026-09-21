Рабочая неделя стартует под красным флагом — что ждать метеозависимым сегодня

После спокойных выходных Земля снова входит в зону геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 21 сентября магнитосфера будет возбуждена, а вероятность магнитной бури оценивается примерно в 15–20%.

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По прогнозам, в понедельник Kp-индекс может подняться до 4 баллов — это ещё не полноценная буря, но уже повышенный уровень активности, который метеозависимые люди ощущают как дискомфорт. Полноценной бурей считается Kp 5 и выше, однако и «четвёрка» способна вызвать головную боль, слабость и скачки давления.

Основной причиной нестабильности остаётся солнечный ветер. Его скорость в начале недели будет колебаться, а плотность потока — расти. Дополнительный вклад вносит приближающееся осеннее равноденствие: в этот период даже умеренные возмущения ощущаются сильнее обычного.

Наиболее вероятное время возмущений — утренние и дневные часы. Ожидается, что магнитосфера будет находиться в слабовозбуждённом состоянии, а отдельные всплески активности возможны в течение всего дня. К вечеру обстановка начнёт стабилизироваться.

Метеозависимым людям в этот день стоит снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше пить воды и избегать стрессов. При хронических заболеваниях важно не пропускать приём назначенных препаратов.

Следующий, более ощутимый всплеск геомагнитной активности прогнозируется 24–25 сентября: тогда Kp-индекс может подняться до 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре. Пока же 21 сентября станет умеренным, но не самым тяжёлым днём недели, пишет «МК на Сахалине».