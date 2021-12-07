Общество

Программу «Развитие окраин» презентуют в Пскове в 2022 году

Программу «Развитие окраин» в Пскове планируется сформировать к концу 2022 года. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

«Я уже давно говорил, что развитие окраин Пскова должно проходить по другой программе, не по программе "Формирование комфортной городской среды", потому что мы никогда не попадаем в нее. Хотя на окраинах города тоже нужны общественные территории, дворы, спортивные площадки и дорожки, там тоже живут люди», - сказал Сергей Гаврилов.

По его наблюдениям, в первую очередь, в городе ремонтируют центральные территории. «Это и Четыре угла, и Сквер Пограничников, и площадь Ленина, в следующем году отремонтируют парк у реки Милевки. Мы много раз подавали в эту программу заявки с окраин, но вы прекрасно понимаете, что там, в основном, частный сектор, и население там намного меньше, поэтому по рейтингу мы не проходим», - пояснил депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу.

«Сейчас идет формирование программы "Развитие окраин". Может, она будет готова к концу следующего года. Летом следующего года я ее буду презентовать и говорить о ней», - добавил Сергей Гаврилов.