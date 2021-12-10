Общество

В Псковской области проверили толщину льда на реке Великой и Чудском озере

Специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой и Псковского озера 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

На реке Великой разведка проводилась от микрорайона Корытово до Псковского озера. На участке реки от микрорайона Корытово до моста 50-летия Октября толщина льда составляет 12-15 см, от моста 50-летия Октября до Ольгинского моста – 12-18 см, в районе радиозавода - 9-10 см. В районе моста 50-летия Октября – 10 см, Ольгинского моста – 15 см, моста Александра Невского – 17 см. В районе деревни Родина толщина льда – 15 см, деревни Писковичи – 10 см, ЖК «Видный» – 10 см, деревни Муровицы – 9 см. Промоин и трещин не наблюдается. Лед покрыт снегом толщиной 10-15 см.

На Псковском озере разведка проводилась по маршруту: устье реки Великой – район островов Залит, Белов – остров Каменка – устье реки Великой. Лед толщиной 10-12 см. Наблюдаются многочисленные поля наломанного льда больших площадей. Лед покрыт снегом толщиной 15-20 см.

На Чудском озере разведка проходила в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Луневщина, Устье, Синьковщина, Доможирка. Разведка проводилась на удалении от берега до 7 км. Была выявлена трещина размером от 10 до 15 см, идущая вдоль берега на удалении 5 км от деревни Ветвенник до деревни Сторожинец. Толщина льда - 17-19 см.

«Несмотря на то, что наблюдаются достаточно низкие температуры воздуха, процесс ледостава только начался, поэтому замерзание льда происходит неравномерно, - отметили в ведомстве. - Начиная с субботы ожидается резкое повышение температуры, что, несомненно, скажется на прочности льда. Кроме того, на данный момент лед находится под глубоким слоем снега, что не способствует нарастанию ледового покрытия. Так, в устье реки Великой толщина льда составляет всего 5 см!»

В МЧС подчеркнули, что выход на лед по-прежнему является небезопасным. «Во избежание несчастных случаев, не выходите на ледовое покрытие! Не забывайте также о действующих запретах выхода на лед! Берегите свою жизнь!» - призвали в ведомстве.