Монтаж главной новогодней ели начался на Октябрьской площади в Пскове. ФОТО

Монтаж главной новогодней ели начался на Октябрьской площади в Пскове сегодня, 11 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сегодня планируется установить конструкцию главной ели. В воскресенье продолжится монтаж хвои. В понедельник ель начнут украшать. Весь процесс займет 2-3 дня.
Из-за проводимых работ по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади, ввели ограничение движения автотранспорта.
Ранее сообщалось, что основные новогодние мероприятия в Пскове планируют провести на площади 25 декабря и 1 января. Они состоятся в том случае, если их проведение согласует Роспотребнадзор.