Общество

В Пскове планируют массово отмечать новогодние праздники два дня

Основные новогодние мероприятия в Пскове планируют провести на Октябрьской площади 25 декабря и 1 января. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой городской администрации города Борисом Елкиным.

Торжества намереваются организовать на Октябрьская площади 25 декабря с 19.00 до 20.00 и 1 января 2022 года с 00.30 до 3.00.

Кроме того, в документе отмечается, что украшение города завершится до 20 декабря. «Установить главную елку на Октябрьской площади и произвести ее оформление с использованием световой иллюминации к 20 декабря 2021 года. <...> Обеспечить новогоднее световое оформление города к 20 декабря 2021 года», - говорится в тексте постановления.

Мероприятия состоятся в том случае, если их проведение согласует Роспотребнадзор.

Новогоднюю ель в центре Пскова планировали установить сегодня, 8 декабря. В связи с этим сообщалось об ограничении движения на Октябрьской площади. Однако затем было решено провести работы 11 декабря.