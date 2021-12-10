Общество

Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка

16-летняя псковичка родила двух близнецов весом 490 и 1100 граммов. Крестной матерью детей стала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом омбудсмен сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Наталии Соколовой

«Сегодня потрясающий день! Даже не знаю, как все описать... Вчера в Псковском перинатальном центре на свет божий появились две девочки, маленькие, совсем крошечные, весом 490 и 1100 граммов. Мама - сама еще ребенок, сирота, скоро исполнится 17 лет. Поздно вечером мне написали ее родственники и попросили помочь покрестить малышек», - рассказала Наталия Соколова.

Омбудсмен поблагодарила за понимание и помощь протоиерея Андрея (Вахрушева), а также главного врача Псковского перинатального центра Николая Красикова. «Друзья, помолитесь, пожалуйста, о здравии Анны и Ксении», - добавила Наталия Соколова.