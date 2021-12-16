Общество

Рождественские чтения стартуют в псковских библиотеках

Накануне Нового года в библиотеках Пскова по традиции стартуют Рождественские чтения. 20-30 декабря и 4-6 января псковские библиотекари будут офлайн и онлайн (в группах библиотек «ВКонтакте») читать вслух рождественские истории и сказки. На этот раз они познакомят детей со сказками Татьяны Поповой «Новогоднее чудо Ангелины», «Новогодние письма», «Новогоднее желание принцессы» из только что выпущенного издательством «Антология» сборника «Как Дед Мороз подарки перепутал. Гирлянда новогодних сказок».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, в этих сказках читатели встретятся с принцессой Анной и дочкой бедной прачки Ангелиной, побывают в далеких странах и узнают, какие чудеса могут случиться под Новый год во дворе или на соседней улице.

Для этих псковских Рождественских чтений Татьяна Попова записала для псковских читателей специальное видеообращение: https://vk.com/video-12518403_456239640.

В рамках Рождественских чтений псковские библиотекари создали онлайн-игротеку по сказке Татьяны Поповой «Как Дед Мороз подарки перепутал», в которой можно принять участие по адресу: https://www.summerbooks.ru/kak-ded-moroz-podarki-pere.. Там детей ждут филворд, кроссворд и пазлы.

Также в рамках чтений состоится выставка подборок зимних сказок и историй, которые помогут занимательно и с пользой провести рождественские и новогодние каникулы, а также мастер-классы «Рождественский ангел-хранитель».

Писатель Татьяна Попова - кандидат экономических наук, доцент. Окончила экономический факультет и аспирантуру Московского авиационного института. Занималась научной, аналитической и педагогической деятельностью. В девяностые годы с группой единомышленников первыми в России они пришли к выводу о необходимости с раннего детства заниматься формированием экономического мышления, автор написала много книг по экономике для детей разного возраста (в жанре сказок, приключений и т.д.). Она трижды участвовала в интеллектуальной телепередаче «Своя игра» и один раз стала победителем.

Расписание Рождественских чтений в библиотеках Пскова.

20 декабря в 12.00 очно и 5 января онлайн в группе библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/rodnikpskov ) – комментированное чтение истории Татьяны Поповой «Новогоднее чудо Ангелины» (библиотека «Родник» имени С.А. Золотцева).

22 декабря в 14.30 очно и 6 января онлайн в группе библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/bookcenter ) - видеочтение истории Татьяны Поповой «Как Дед Мороз подарки перепутал» в Библиотеке – Центре детского чтения.

23 декабря в 12.00 очно, а 26 декабря и 5 января онлайн в группе библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/radugapskov) - комментированное чтение история «Новогоднее чудо Ангелины» и видеочтение истории «Как Дед Мороз подарки перепутал» в Библиотеке в Детской экологической библиотеке «Радуга».

26 декабря в 12.00 - комментированное чтение истории «Новогоднее желание принцессы» в Детской библиотеке «ЛиК».

26-30 декабря и 4-5 января - громкое чтение и обсуждение истории «Новогоднее чудо Ангелины» и других историй из сборника в «Библиотеке – Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева».

26-27 декабря и 4 января в 14.00 - комментированное чтение истории «Новогоднее чудо Ангелины» в библиотеке «БиблиоЛюб».

27 декабря в 13.30 - громкое чтение и обсуждение «Новогоднего чуда Ангелины» в Библиотеке микрорайона Овсище.

28 декабря в 10.30 - громкое чтение и обсуждение «Новогоднего чуда Ангелины» в Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич.

6 января – комментированное чтение «Новогоднего чуда Ангелины» в библиотеке «Диалог».