Общество

Псковичи провели телемост с руководством профсоюзов Брестской области

В рамках работы по международному сотрудничеству 20 декабря состоялся телемост Псковского областного совета профессиональных союзов с руководством профсоюзов Брестской области Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Стороны представили сообщения о работе профобъединений, рассказали о структуре профсоюзов. Отдельно участники телемоста обсудили вопросы культурного обмена и санаторно-курортного оздоровления. Так, они договорились в ближайшее время провести обмен делегациями и рабочие встречи в очном формате. Сейчас прорабатывается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве двух родственных профцентров.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Я благодарю председателя Федерации профсоюзов Брестской области Шума Николая за инициативу провести сегодняшнее мероприятие и за начало работы по подготовке двухстороннего соглашения. У нас уже есть хороший опыт взаимодействия с нашими белорусскими друзьями, в рамках работы четырехстороннего президиума – Смоленского, Новгородского, Псковского и Витебского профобъединений. Нам есть, что друг другу подсказать, показать, чему-то научиться. В целом, мы живем в едином союзном государстве, и наша государственная задача – идти по пути углубления связей, по пути интеграции, с целью общего развития», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.