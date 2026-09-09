Всероссийский день лука и День тестировщика в России отмечают сегодня

День тестировщика в России, Международный день защиты образования от нападений, Всероссийский день лука и Международный день судоку отмечают сегодня, 9 сенятбря.

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День тестировщика в России — неофициальный профессиональный праздник специалистов по тестированию программного обеспечения. Дата связана с шуточным случаем из мира IT: в этот день в 1947 году в компьютере Harvard Mark II нашли мертвого мотылька, который замыкал контакты, — так появились термины «баг» (bug) и «дебаггинг».

Тестировщики — важные специалисты, которые исправляют различные ошибки в программах. В этот день они принимают поздравления и собираются на конференции.

Международный день защиты образования от нападений, который появился по инициативе ООН в 2020 году. Каждый день по всему миру школы, университеты и другие учебные заведения становятся мишенью для вооруженных атак. По данным Глобальной коалиции по защите образования от нападений, в период с 2022 по 2023 год зафиксировано примерно 6000 нападений на студентов, преподавателей, школы и высшие учебные заведения. При этом ситуация становится хуже с каждым годом. Согласно докладу ООН за 2024 год, число атак на школы увеличилось на 44% по сравнению с предыдущим годом.

Этот день призван напомнить: образование никогда не должно становиться мишенью. Школы должны быть безопасным убежищем, а их гражданский характер — признаваться и защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Международный день судоку, дату для которого выбрали не случайно: 9.09 — она отражает структуру головоломки: сетку 9×9. Судоку — числовая головоломка в виде квадрата с игровым полем с 81 клетками.

Многие ошибочно полагают, что ее придумали в Японии, но это не так. Первые пазлы были опубликованы во Франции в 1895 году, а прообраз головоломки разработал швейцарский математик Леонард Эйлер. В XVIII веке он изобрел таблицу «латинский квадрат», где числа или буквы в каждой строке и столбце встречаются только один раз. Современный вид ей уже придал американец Говард Гарнс в 1979-м. Параллельно игра получила распространение в Японии — именно там она стала называться «судоку» . В 2000-х об игре уже узнали во всем мире, но до сих пор наибольшей популярностью она пользуется в Стране восходящего солнца.

Всероссийский день лука, который посвящен одному из самых популярных растений в России. Сегодня сложно представить кулинарию без лука, который придает блюдам особый вкус. Он популярен и в народной медицине как средство от простудных заболеваний. В этот день принято устраивать продуктовые ярмарки и готовить блюда с добавлением этого овоща, пишет «Газета.ru».