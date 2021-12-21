Общество

Михаил Ведерников проведет с чиновниками семинар по работе с населением

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря заявил о том, что проведет с чиновниками семинар по работе населением.

По его словам, отношение населения к чиновникам поменялось. «Есть еще формальные отписки на обращения, но я запланировал на конец января семинар с председателями комитетов, начальниками управлений, муниципальными руководителями, где эту ситуацию обсудим. По закону ответ можно дать в течение 30 суток, а обращение в соцсетях — не обязательное к ответу, но, если смотреть на это как на объективную обратную связь и оценку твоей работы, за это нужно быть благодарным и этот формат нужно ценить», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что многие «консервативные главы районов» завели себе аккаунты в соцсетях и общаются с населением. «Я бывает смотрю, что они пишут, им звоню и говорю: "Не пишите так, это неправильно"», - добавил он.

«Если губернатор находит время, чтобы предметно посмотреть и переадресовать вопросы туда, куда это необходимо, руководители на местах не должны себя вести иначе», - резюмировал Михаил Ведерников.