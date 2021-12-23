Общество

Россияне предпочли бы пригласить на новогодний корпоратив группу Би-2 — опрос

Большая часть россиян не хотела бы видеть на своем новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru по итогу опроса, такой вариант выбрали 23% респондентов.

Чаще всего такой вариант выбирали жители Санкт-Петербурга (30%), Саратовской области (28%), а также Ярославской области, Москвы и Алтайского края (по 26%).

В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской эстраде настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%), отметили аналитики.

Среди музыкантов лидирует группа Би-2 - видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы 14% опрошенных по стране. В топ также вошли группы «Руки вверх» и Little Big. При этом у жителей Петербурга на третьем месте вместо группы Little Big стоит группа «Мумий Тролль».

Наименьшей популярностью пользуются у жителей СЗФО Николай Басков, Ольга Бузова и Тимати – видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы лишь по 1% опрошенных.

Аналитики также добавили, что 3% опрошенных хотели бы праздновать Новый год с коллегами под национальную музыку и местных исполнителей, такие респонденты чаще всего встречались среди представителей искусства и медиа (6%).