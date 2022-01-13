Общество

Исследование показало, кому готовы платить больше 130 000 рублей в Псковской области

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области в начале 2022 года составляет почти 42 000 рублей, что на 19% меньше, чем средняя предлагаемая зарплата в вакансиях других регионов страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Псковской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 130 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в ИТ-сфере, строительстве, а также на производственных площадках области. При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Псковской области планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Псковской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас: