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Общество

Исследование показало, кому готовы платить больше 130 000 рублей в Псковской области

13.01.2022 09:05|ПсковКомментариев: 0

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области в начале 2022 года составляет почти 42 000 рублей, что на 19% меньше, чем средняя предлагаемая зарплата в вакансиях других регионов страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Псковской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 130 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в ИТ-сфере, строительстве, а также на производственных площадках области. При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Псковской области планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Псковской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас:

  • Врач стоматолог-терапевт, до 300 000 рублей до вычета налогов,
  • Инженер строительного контроля, до 100 000 рублей на руки,
  • Водитель международных перевозок, от 100 000 рублей на руки,
  • Менеджер по выкупу автомобилей с пробегом, до 150 000 рублей до вычета налогов,
  • Мастер-технолог колбасного цеха, до 100 000 рублей до вычета налогов,
  • Водитель-экспедитор категории Е, до 107 500 рублей до вычета налогов,
  • Node.JS – разработчик, до 200 000 рублей на руки,
  • Ночной системный администратор, до 110 000 рублей на руки,
  • Механизатор, до 120 000 рублей до вычета налогов.
Теги: #зарплата #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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