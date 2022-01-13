Общество

Более 180 печерян через суд доказали причастность к малочисленному народу

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело об установлении факта принадлежности 183 человек к коренному малочисленному народу сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

От имени заявителей действовал их представитель. Обращение в суд было мотивировано тем, что Федеральным законом от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» установлены правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов России, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Для реализации прав, предусмотренных этим законом, необходимо обладать статусом принадлежности к коренному малочисленному народу. Как пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, для внесения сведений о заявителе при формировании списка людей, относящихся к малочисленным народам, необходимо, помимо заявления, представить в уполномоченный орган еще и документ, содержащий сведения о национальности заявителя или вступившее в законную силу решение суда, свидетельствующее об установлении факта отнесения к малочисленному народу. При этом у заявителей на сегодняшний день отсутствуют такие документы, а установить данный факт иным путем не представляется возможным.

В судебном заседании заявители и их представитель указали, что установить факт принадлежности к сето им необходимо, чтобы иметь возможность реализовать свои социальные и экономические права в случаях, предусмотренных законодательством России. При этом они пояснили, что всего на территории Печорского района проживают более 200 человек, относящихся к коренному малочисленному народу сето.

«Со всеми обратившимися заявителями они знакомы, все указанные лица относятся к народу сето, имеют свой язык, на котором общаются, изучают его только путем передачи от родителей к детям, так как письменность отсутствует, имеют свою культуру, традиции и обычаи, которые сохраняют, передают своим потомкам, исповедуют православную веру», - отметили в пресс-службе судов.

Там также напомнили, что на территории Печорского района расположен единственный в России музей народа сето, создана общественная организация «Этнокультурное общество народа сето», проводятся совместные праздники, на которых они встречаются, общаются, ведут книги учета народа сето, поэтому каждый из числа их малочисленного народа им известен.

Выслушав присутствовавших заявителей и их представителя, свидетеля, исследовав материалы дела, суд удовлетворил заявленные требования. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, ранее аналогичное решение в отношении пятерых печерян принял Псковский районный суд.