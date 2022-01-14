Общество

Скончалась народная артистка России Анастасия Вознесенская

Сегодня, 14 января, в возрасте 78 лет ушла из жизни народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом сообщается на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

Анастасия Вознесенская. Фото: МХТ имени А. П. Чехова.

«Она стала "звездой", сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже"). В театре же ею сыграны десятки ролей. Олег Ефремов часто занимал ее в своих спектаклях в "Современнике", куда она была приглашена в 1965 году после учебы в Школе-студии МХАТ, а впоследствии и в Художественном театре, где Анастасия Валентиновна работала с 1977 года. Здесь она играла Галину и Веру в "Утиной охоте", Машу в "Чайке", Бабанову в "Иванове", Наташу в "Мишином юбилее"…», - говорится в сообщении.

Последними ее ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем ее мужа, Андрея Мягкова – один спектакль поставил он, в другом играл главную роль.

«Они прожили вместе 57 лет, и история их любви была важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в школе-студии, вместе работали в "Современнике", вместе перешли в МХАТ, вместе оставили сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…» - сказали в театре.

Московский художественный театр выражает соболезнования родным и близким Анастасии Вознесенской.