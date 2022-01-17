Общество

Купель для крещенских купаний оборудовали в Пскове

В Пскове подготовили купель для крещенских купаний. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

«Специалисты МКУ "Служба благоустройства города" расчистили от снега и кустарника берег, сделали удобный подход к реке у Мирожского монастыря, вырубили прорубь и установили деревянную лестницу с поручнями и ограждениями, уложили помосты. Толщина льда на реке составляет 22 см. Из вырезанных льдин сложили крест. Помимо купели на площадке установят палатки. В них можно будет переодеться и согреться», - рассказал Борис Елкин.

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Окунуться в купель можно будет сегодня с 22:00 18 января до 2:00 19 января и 19 января с 10:00 до 17:00. «В это время будут организованы дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Для обеспечения охраны порядка привлекут народные дружины», - рассказал он.

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«Главное условие крещенских купаний в этом году – соблюдение участниками социальной дистанции и нахождение в палатках в медицинских масках. Советую также быть осторожными, соблюдать правила безопасности, не находиться в холодной воде длительное время!» - добавил Борис Елкин.