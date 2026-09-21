 
Общество

Студенты ПсковГУ покоряют Русский Север

0

Пять студентов Псковского государственного университета отправились в посёлок Кемь-Пристань (прибрежная часть) и Рабочеостровск, чтобы увидеть святыни этого загадочного места. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, посетить Соловецкие острова ребята смогли благодаря специальному проекту «Путешествуй, студент!» от Минобрнауки, который проходит в рамках «Студтуризма» и программы «Больше, чем путешествие».

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

В число студентов от ПсковГУ вошли Алена Колядинская, Антон Чижиков, Алексей Демьяненко, Даниил Евдокимов и Лаура Варченко. Ребята провели несколько дней в одном из уникальных мест России. Они увидели Соловецкий монастырь, побывали на Большом Заяцком острове, посетили один из самых северных ботанических садов и даже приняли участие в поддержании состояния объектов культурного наследия.

«После этой поездки для меня открылось новое восьмое чудо света, и это — Соловецкие острова. Холод и дождь нас ничуть не напугали, мы остались исключительно с положительными эмоциями», — поделилась впечатлениями Алена Колядинская.

В 2026 году к программе «Больше, чем путешествие» присоединились 287 университетов из 85 регионов страны — и ПсковГУ в их числе.

«Это уже не первый опыт ПсковГУ в подобных проектах, и мы уверены — не последний. Студенческий туризм — это возможность увидеть страну своими глазами, понять ее историю и вернуться домой с чем-то важным внутри», — заключили в пресс-службе учебного заведения.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026