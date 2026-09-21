Студенты ПсковГУ покоряют Русский Север

Пять студентов Псковского государственного университета отправились в посёлок Кемь-Пристань (прибрежная часть) и Рабочеостровск, чтобы увидеть святыни этого загадочного места. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, посетить Соловецкие острова ребята смогли благодаря специальному проекту «Путешествуй, студент!» от Минобрнауки, который проходит в рамках «Студтуризма» и программы «Больше, чем путешествие».

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

В число студентов от ПсковГУ вошли Алена Колядинская, Антон Чижиков, Алексей Демьяненко, Даниил Евдокимов и Лаура Варченко. Ребята провели несколько дней в одном из уникальных мест России. Они увидели Соловецкий монастырь, побывали на Большом Заяцком острове, посетили один из самых северных ботанических садов и даже приняли участие в поддержании состояния объектов культурного наследия.

«После этой поездки для меня открылось новое восьмое чудо света, и это — Соловецкие острова. Холод и дождь нас ничуть не напугали, мы остались исключительно с положительными эмоциями», — поделилась впечатлениями Алена Колядинская.

В 2026 году к программе «Больше, чем путешествие» присоединились 287 университетов из 85 регионов страны — и ПсковГУ в их числе.