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Определены победители грантового конкурса «Есть идея» в Псковской области

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Завершился грантовый конкурс «Есть идея», который объединил молодых псковичей, готовых превращать свои идеи в реальные проекты. Имена победителей назвал глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Борис Елкин / Мах

В номинации «Добровольчество» выиграл Алексей Телюшин с проектом «Добро в действии». Выигрыш составил 150 тысяч рублей.

В номинации «Помним и гордимся» победил проект «Любуемся Псковом: прекрасен словно Париж!» Кристины Гапоновой. Она выиграла 220 тысяч рублей.

В номинации «Вклад в будущее» выиграли сразу три проекта: Диана Елисеева с проектом «ПалеоТочка» – 110 тысяч рублей, Иван Полонский с проектом «Городской спортивно-технологический фестиваль «Псков-фиджитал: новая лига будущего» – 190 тысяч рублей и Александра Шушина с проектом «VRемя спорта» – 190 тысяч рублей.

В номинации «Удивляй» выиграло четыре проекта: Алиса Ермолина с проектом «Небо зовет!» – 260 тысяч рублей, Валерия Евсикова с проектом «Мне некуда это надеть» – 120 тысяч рублей, Иван Корнышев с проектом «Шоукейс «За музыкой 4.0.» – 150 тысяч рублей; и Анастасия Косенко с проектом «Конкурс-фестиваль «Искусство начинается здесь-2026» – 110 тысяч рублей.

«Каждый из проектов – это идея, за которой стоят инициативность нашей молодежи, их желание менять окружающее пространство и готовность действовать. Поздравляем победителей и желаем им успешно реализовать свои проекты! А всем участникам конкурса – не останавливаться на достигнутом и продолжать превращать "Есть идея" в "Есть результат"», — заключил Борис Елкин.
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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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