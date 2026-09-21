Определены победители грантового конкурса «Есть идея» в Псковской области

Завершился грантовый конкурс «Есть идея», который объединил молодых псковичей, готовых превращать свои идеи в реальные проекты. Имена победителей назвал глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Борис Елкин / Мах

В номинации «Добровольчество» выиграл Алексей Телюшин с проектом «Добро в действии». Выигрыш составил 150 тысяч рублей.

В номинации «Помним и гордимся» победил проект «Любуемся Псковом: прекрасен словно Париж!» Кристины Гапоновой. Она выиграла 220 тысяч рублей.

В номинации «Вклад в будущее» выиграли сразу три проекта: Диана Елисеева с проектом «ПалеоТочка» – 110 тысяч рублей, Иван Полонский с проектом «Городской спортивно-технологический фестиваль «Псков-фиджитал: новая лига будущего» – 190 тысяч рублей и Александра Шушина с проектом «VRемя спорта» – 190 тысяч рублей.

В номинации «Удивляй» выиграло четыре проекта: Алиса Ермолина с проектом «Небо зовет!» – 260 тысяч рублей, Валерия Евсикова с проектом «Мне некуда это надеть» – 120 тысяч рублей, Иван Корнышев с проектом «Шоукейс «За музыкой 4.0.» – 150 тысяч рублей; и Анастасия Косенко с проектом «Конкурс-фестиваль «Искусство начинается здесь-2026» – 110 тысяч рублей.