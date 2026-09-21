Умер судья Псковского областного суда в почетной отставке Евгений Архипов

Скоропостижно ушел из жизни судья Псковского областного суда в почетной отставке Евгений Архипов, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Евгений Архипов родился 10 марта 1975 года в городе Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую государственную академию права. С мая 2003 года работал судьей Псковского районного суда.

Указом президента Российской Федерации №1716 от 31 декабря 2011 года назначен судьей Псковского областного суда. В ноябре 2017 года коллектив Псковского областного суда проводил Евгения Архипова в почетную отставку.

Как отметили в пресс-службе, судейское сообщество региона выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Архипова и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Прощание с Евгением Архиповым состоится 22 сентября в 11:00 в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома на улице Свердлова, дом 1. Похороны пройдут на кладбище Орлецы-3, сектор 9.