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Байк-шоу с Александром Прохановым устроят у Изборского холма 27 сентября

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Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» примет участие в мероприятии у Изборского холма совместно с русским писателем, Героем труда Александром Прохановым. Мероприятие состоится в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в мотоклубе.

Организация планирует показать у Изборского холма трюковый литературный эпизод байк-шоу, связанный с небом и космосом.

«Для этого мы планируем доставить из московского байк-центра специально к этому дню платформу с луноходом и автомобиль Волк – символ Русской весны в Севастополе, а также необходимое оборудование для программы и артефакт лунного камня из Великого Новгорода, смысл которого писатель Александр Проханов открыл в своей передовице "Мы - Богорусь"», - отметили байкеры.

В программе запланированы молебен, крестный ход, трюковый эпизод программы «Ночных волков». Также состоится установка привезенного артефакта в фундамент поклонного Креста.

Затем в программе - выступление Александра Проханова. Завершит мероприятие финальный эпизод трюковой программы - Ангел Новорос.

Начало мероприятия в 14:00 на Священном холме в Старом Изборске. Общее время программы - 1 час.

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