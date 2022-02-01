Общество

На дистанционное обучение перешли две школы в Великолукском районе

Два образовательных учреждения в Великолукском районе переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Дистанционный режим обучения со 2 по 8 февраля в связи с высоким уровнем заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями среди учеников и педагогов вводят в Переслегинской гимназии. Также с 1 по 7 февраля дистанционное обучение введено в Ивановской средней школе.

Ранее сообщалось, что шесть школ Псковской области перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ.

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Напомним, школьники Пскова и Псковского района продолжат обучаться дистанционно до 4 февраля.