Общество

Детский парк и стадион благоустроят в Острове

Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Детский парк» в Острове заказала администрация Островского района. Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена контракта составила 3 млн 288 тысяч 619 рублей 20 копеек.

Окончание подачи заявок – 10 февраля 2022 года. Закончить работы должны будут до 31 мая 2022 года включительно.

В благоустройство входит: расчистка площадей от кустарника и мелколесья, валка деревьев с корня без корчевки пня, срезка пней деревьев, установка информационного стенда, устройство освещения.

Также администрация района разместила еще одну закупку на выполнение работ по благоустройству стадиона на улице Авиационной в Острове-2. Начальная цена - 4 млн 130 тысяч 398 рублей 80 копеек.

Окончание подачи заявок – 10 февраля 2022. Окончание выполнения работ – 30 июня 2022 года включительно.

Подрядчику предстоит выполнить устройство беговых дорожек, установку бортового камня дорожки - 814 метра, устройство газона, поля и ямы для прыжков, волейбольной площадки, площадки для воркаута, устройство наружного освещения. Предусмотрена и установка 12 скамеек со спинкой «бетон-дерево».