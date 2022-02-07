Общество

Зарплату от 25 тысяч рублей предлагают чайному сомелье в Псковской области

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Псковской области и выяснили, что сейчас в частную компанию ищут чайного сомелье и предлагают зарплату от 25 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В обязанностях будущего работника работодатель указывает: знание чайной карты и технико-технологических карт, приготовление и подача чая гостям, поддержание чистоты рабочей зоны и инвентаря по санитарным нормам, проведение еженедельных и ежемесячных инвентаризаций, контроль остатков продукции и своевременный заказ, соблюдение норм хранения, общение с гостями, консультация по ассортименту.

Как отметили в hh.ru, судя по требованиям, такая работа подойдет начинающим специалистам, так как от кандидатов не требуется опыт работы. Помимо этого, необходимо наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, опрятный внешний вид, энергичность и дружелюбный настрой.

В свою очередь работодатель обещает двенадцатичасовой рабочий день, заработную плату от 25 000 до 30 000 рублей до вычета налога, процент от личной выручки, бесплатную развозку до дома в конце смены в ночное время, трехразовое питание. Также компания отмечает, что стажировка на вакансию оплачивается - она занимает от трех до семи дней (зависит от навыков и опыта работы кандидата).