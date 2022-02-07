Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Виктором Мусатовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Ключевая тема выпуска: «Псковский волк нам не товарищ. Ситуация с регулированием численности популяции волков в Псковской области».

С конца прошлого года в соцсетях регулярно публикуются сообщения о появлении волков в тех или иных населенных пунктах — сначала волчью стаю видели у мусорных контейнеров в деревне Гверздонь Псковского района, а пару недель назад волки атаковали Пушкинские Горы. Что происходит? Волки аномально размножились? Что их гонит в деревни и города? Что делается для регулирования численности?

Кроме «волчьей» темы ведущий Дмитрий Иванов обсудит с Виктором Мусатовым нововведения, которые ждут охотников в этом году, вопросы регулирования рыбного промысла и лесопользования.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.