Общество

Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области

Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области сегодня, 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония открытия чемпионата состоялась в онлайн-формате. В соревнованиях профессионального мастерства примут участие свыше 220 участников — студенты и школьники. Сегодня они знакомятся с площадками и проходят инструктаж.

Первые соревнования во всех возрастных категориях состоятся 8 февраля. Учитывая эпидемиологическую обстановку, чемпионат будет проводиться на различных площадках на базе профессиональных образовательных учреждений с соблюдением полного комплекса противовирусных мероприятий, отметили в пресс-службе администрации.

В ходе соревнований регионального чемпионата по стандартам WorldSkills участники смогут продемонстрировать свои навыки и умения в 28 компетенциях. Для региона это рекордное число направлений.

Для студентов соревнования пройдут по 21-му направлению, для школьников - по 7-ми компетенциям. Среди них как привычные для участников из Псковской области, так и новые. Так, участники взрослой категории впервые смогут попробовать свои силы сразу в 7 компетенциях:

«Лечебная деятельность (Фельдшер)»,

«ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"»,

«Организация экскурсионных услуг»,

«Охрана труда»,

«Бухгалтерский учет»,

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»,

«Художественная роспись по дереву».

Для юниоров — «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и «Парикмахерское искусство».

Победители будут представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях, а затем - в финале чемпионата.

Соревнования состоятся на площадках, организованных в профессиональных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Опочки, Острова и Себежского района. Новыми партнерами WorldSkills в регионе стали колледж ПсковГУ и Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.

Оценивать работу участников будут около 160 региональных и федеральных экспертов, в том числе и представители работодателей различных предприятий Псковской области.

Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».