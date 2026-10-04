Новый мурал появился в Пыталово

В Пыталово на торце пятиэтажки появился мурал, идею которого предложили сами местные жители, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Летом во время поездки в Пыталовский район познакомился с ТОС «Дружные соседи». За пять лет активисты реализовали пять проектов почти на 2 млн рублей, а на будущее мечтали украсить свой дом рисунком по мотивам легенд местного сказителя Ильи Богатырёва. Уже тогда пообещал поддержать команду. Именно после этой встречи мы объявили о проведении в следующем году специального творческого конкурса для ТОС по созданию муралов, чтобы у всех была возможность реализовать такие идеи»», - сказал губернатор.

Но конкретно для этого проекта найти решение удалось уже сейчас. Воплотить задумку в жизнь помог подрядчик – компания «Балтийский берег».

За несколько дней художники нанесли рисунок и даже сделали QR-код, чтобы каждый мог познакомиться с легендой о сёстрах-реках Утрое и Лже, а активисты последовательно отсняли весь процесс.

«Это отличный пример того, как неравнодушие жителей и поддержка предпринимателей делают наши населённые пункты уютнее, помогают сохранять местный колорит, традиции и делать каждое место особенным. Из таких историй, локальных брендов, складывается образ всего региона – об этом мы говорили на этой неделе в рамках сразу двух форумов – туристического и форума РИО. В следующем году мы обязательно предусмотрим под новый конкурс отдельное финансирование, но разрабатывать идеи можно и нужно уже сейчас. Друзья! Если у вас есть подходящая стена и история, которую хочется запечатлеть, – готовьте предложения!

Уверен, пример Пыталово вдохновит многих», - заключил губернатор.