Фармэксперт рассказала об опасности выбора популярных БАДов по советам блогеров

Отзывы могут описать общие характеристики БАДов, но не помогут определить, нужна ли добавка конкретному человеку. Покупка биологически активных добавок по чужому совету порой оборачивается не только лишними расходами, но и отсроченным визитом к врачу. Об этом рассказала фармэксперт, генеральный директор компании «Фармалем», основатель российского бренда Biolem Елена Микова.

«Человек пишет, что начал пить витамины, а через неделю у него стало больше сил. Однако мы ничего не знаем о том, что еще изменилось в его жизни. Возможно, он стал высыпаться, пересмотрел питание или одновременно принимал другие средства. Неизвестно и то, был ли у него вообще дефицит. Поэтому история «помогло мне — поможет и вам» с добавками не работает», — объяснила эксперт.

Так, усталость, судороги или выпадение волос сами по себе не указывают на нехватку конкретного вещества. С такими жалобами стоит обратиться к врачу, который определит, нужны ли обследования. Самостоятельно покупать набор анализов на все витамины тоже не следует.

Железо нельзя назначать себе только из-за слабости и бледности: при подозрении на дефицит врач оценивает общий анализ крови, ферритин и гемоглобин, а при подтвержденной нехватке выясняет причину. Бесконтрольный прием грозит тошнотой, запорами и ухудшением самочувствия, пишут «Известия».

Микова отметила, что лечебные дозировки витамина D требуют контроля врача, а профилактическая доза для взрослых составляет 200–500 МЕ в сутки. Избыток витамина D грозит гиперкальциемией и повреждением почек.

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К выбору магния тоже стоит отнестись ответственно: у каждой формы свои особенности. Цитрат улучшает пищеварение и имеет слабительный эффект, малат помогает при судорогах и спазмах, таурат поддерживает сердце. Неверная форма грозит проблемами с ЖКТ и отсутствием эффекта.

Необходимость омега-3 зависит от рациона и цели приема. Если добавка рекомендована, стоит смотреть на содержание EPA и DHA, а не на общую массу рыбьего жира. Высокие дозы следует согласовывать с врачом, особенно при приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови.

Коллаген не гарантирует избавления от морщин: при пищеварении он расщепляется, и направить его исключительно в кожу лица невозможно. Витамины для волос могут помочь при недостатке веществ, но причину выпадения должен установить трихолог. Высокие дозы биотина могут исказить анализы, а избыток селена и витамина А опасен.

По словам Миковой, надпись «натуральный состав» не гарантирует безопасности. Опасность возникает при сочетании нескольких комплексов с одинаковыми компонентами.

«На каждой упаковке дозировка выглядит нормальной, но никто не складывает между собой содержимое трех или четырех банок. Особенно осторожно нужно относиться к железу и жирорастворимым витаминам. Их избыток — это уже не польза «с запасом», а риск побочных реакций», — констатировала эксперт.

При выборе БАДа стоит ориентироваться на наличие свидетельства о государственной регистрации. В России действуют более строгие нормы максимально допустимого потребления, чем в Европе. Обещания «детокса» и «омоложения» без конкретики остаются рекламой. Микова рекомендовала обсуждать жалобы с врачом до покупки добавок и приносить на прием список лекарств и БАДов.