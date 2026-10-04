Порховская межрайонная больница опубликовала расписание лекций о здоровье на октябрь

Порховская межрайонная больница опубликовала в своем канале в мессенджере Мах расписание лекций, которые состоятся в октябре в учреждении и его филиалах.
Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах
Порховская МБ:
- 5 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Анастасия Рузанова;
- 12 октября в 14:00 лекцию на тему «Хроническая обструктивная болезнь легких» прочитает врач-терапевт Валерия Савчук;
- 19 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Алина Никифорова;
- 26 октября в 14:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Татьяна Васильева.
Филиал «Дновский»:
- 1 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» провела врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Моринский»;
- 6 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» прочитает врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Нинковский»;
- 8 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Полина Ильина в ФАПе «Моринский»;
- 15 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Нинковский»;
- 20 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» проведет врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Бельский»;
- 29 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Полина Ильина в ФАПе «Бельский».
Филиал «Дедовичский»:
- 9 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» проведут врач-терапевт Павел Лукин и фельдшер Марина Осипова в ФАПе «Дубишно»;
- 14 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» прочитает врач общей практики Ирина Зайцева в кабинете врача общей практики в деревне Пожеревицы;
- 16 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» проведут врач общей практики Ирина Зайцева и фельдшер ФАПа Марина Федорова в ФАПе «Дубровка»;
- 23 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» прочитают врач общей практики Ирина Зайцева и фельдшер ФАПа Татьяна Лебедева в ФАПе «Горушка»;
- 31 октября в 14:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Игорь Некрасов.
Филиал «Бежаницкий»:
- 8 октября в 15:00 лекцию на тему «Стенокардия» прочитает врач-терапевт Софья Егорова;
- 13 октября в 15:00 лекцию на тему «Хроническая болезнь почек» прочитает врач общей практики Ольга Максимова в кабинете врача общей практики в деревне Красный луч;
- 15 октября в 15:00 лекцию на тему «Заболевания поджелудочной железы: панкреатит» прочитает врач-терапевт Аслан Адамов;
- 22 октября в 15:00 лекцию на тему «Цирроз печени» проведет врач-терапевт Галина Курганова.
Филиал «Локнянский»:
- 1 октября в 14:00 лекцию на тему «Артериальная гипертензия» прочитала врач-терапевт Галина Колосова;
- 3 октября в 14:00 лекцию на тему «Сахарный диабет» провела врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 7 октября в 14:00 лекцию на тему «Лечение сахарного диабета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 8 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» прочитает врач-терапевт Галина Колосова;
- 11 октября в 14:00 лекцию на тему «Самоконтроль глюкозы крови. Диета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 14 октября в 14:00 лекцию на тему «Осложнения сахарного диабета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 15 октября в 14:00 лекцию на тему «Хроническая обструктивная болезнь легких» прочитает врач-терапевт Галина Колосова;
- 18 октября в 14:00 лекцию на тему «Профилактика осложнений сахарного диабета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 22 октября в 14:00 лекцию на тему «Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка» проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова;
- 29 октября в 14:00 лекцию на тему «Фибрилляция предсердий» проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова.