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Порховская межрайонная больница опубликовала расписание лекций о здоровье на октябрь

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Порховская межрайонная больница опубликовала в своем канале в мессенджере Мах расписание лекций, которые состоятся в октябре в учреждении и его филиалах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

Порховская МБ:

  • 5 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Анастасия Рузанова; 
  • 12 октября в 14:00 лекцию на тему «Хроническая обструктивная болезнь легких» прочитает врач-терапевт Валерия Савчук;
  • 19 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Алина Никифорова; 
  • 26 октября в 14:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Татьяна Васильева.

Филиал «Дновский»:

  • 1 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» провела врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Моринский»;
  • 6 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» прочитает врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Нинковский»;
  • 8 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Полина Ильина в ФАПе «Моринский»;
  • 15 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Нинковский»;
  • 20 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» проведет врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Бельский»;
  • 29 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Полина Ильина в ФАПе «Бельский».

Филиал «Дедовичский»:

  • 9 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» проведут врач-терапевт Павел Лукин и фельдшер Марина Осипова в ФАПе «Дубишно»;
  • 14 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» прочитает врач общей практики Ирина Зайцева в кабинете врача общей практики в деревне Пожеревицы;
  • 16 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» проведут врач общей практики Ирина Зайцева и фельдшер ФАПа Марина Федорова в ФАПе «Дубровка»;
  • 23 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» прочитают врач общей практики Ирина Зайцева и фельдшер ФАПа Татьяна Лебедева в ФАПе «Горушка»;
  • 31 октября в 14:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Игорь Некрасов. 

Филиал «Бежаницкий»:

  • 8 октября в 15:00 лекцию на тему «Стенокардия» прочитает врач-терапевт Софья Егорова;
  • 13 октября в 15:00 лекцию на тему «Хроническая болезнь почек» прочитает врач общей практики Ольга Максимова в кабинете врача общей практики в деревне Красный луч;
  • 15 октября в 15:00 лекцию на тему «Заболевания поджелудочной железы: панкреатит» прочитает врач-терапевт Аслан Адамов;
  • 22 октября в 15:00 лекцию на тему «Цирроз печени» проведет врач-терапевт Галина Курганова.

Филиал «Локнянский»:

  • 1 октября в 14:00 лекцию на тему «Артериальная гипертензия» прочитала врач-терапевт Галина Колосова;
  • 3 октября в 14:00 лекцию на тему «Сахарный диабет» провела врач-эндокринолог Ольга Захарова; 
  • 7 октября в 14:00 лекцию на тему «Лечение сахарного диабета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова; 
  • 8 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» прочитает врач-терапевт Галина Колосова;
  • 11 октября в 14:00 лекцию на тему «Самоконтроль глюкозы крови. Диета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова; 
  • 14 октября в 14:00 лекцию на тему «Осложнения сахарного диабета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова; 
  • 15 октября в 14:00 лекцию на тему «Хроническая обструктивная болезнь легких» прочитает врач-терапевт Галина Колосова;
  • 18 октября в 14:00 лекцию на тему «Профилактика осложнений сахарного диабета» проведет врач-эндокринолог Ольга Захарова; 
  • 22 октября в 14:00 лекцию на тему «Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка» проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова; 
  • 29 октября в 14:00 лекцию на тему «Фибрилляция предсердий» проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова.
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