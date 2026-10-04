Порховская межрайонная больница опубликовала расписание лекций о здоровье на октябрь

Порховская межрайонная больница опубликовала в своем канале в мессенджере Мах расписание лекций, которые состоятся в октябре в учреждении и его филиалах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

Порховская МБ:

5 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Анастасия Рузанова;

12 октября в 14:00 лекцию на тему «Хроническая обструктивная болезнь легких» прочитает врач-терапевт Валерия Савчук;

19 октября в 14:00 лекцию на тему «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Алина Никифорова;

26 октября в 14:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Татьяна Васильева.

Филиал «Дновский»:

1 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» провела врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Моринский»;

6 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» прочитает врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Нинковский»;

8 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Полина Ильина в ФАПе «Моринский»;

15 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Нинковский»;

20 октября в 13:00 лекцию на тему «Гиперхолестеринемия» проведет врач-терапевт Жанна Гаранина в ФАПе «Бельский»;

29 октября в 13:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Полина Ильина в ФАПе «Бельский».

Филиал «Дедовичский»:

9 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» проведут врач-терапевт Павел Лукин и фельдшер Марина Осипова в ФАПе «Дубишно»;

14 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» прочитает врач общей практики Ирина Зайцева в кабинете врача общей практики в деревне Пожеревицы;

16 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» проведут врач общей практики Ирина Зайцева и фельдшер ФАПа Марина Федорова в ФАПе «Дубровка»;

23 октября в 14:00 лекцию на тему «Гипертоническая болезнь» прочитают врач общей практики Ирина Зайцева и фельдшер ФАПа Татьяна Лебедева в ФАПе «Горушка»;

31 октября в 14:00 лекцию на тему «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Игорь Некрасов.

Филиал «Бежаницкий»:

8 октября в 15:00 лекцию на тему «Стенокардия» прочитает врач-терапевт Софья Егорова;

13 октября в 15:00 лекцию на тему «Хроническая болезнь почек» прочитает врач общей практики Ольга Максимова в кабинете врача общей практики в деревне Красный луч;

15 октября в 15:00 лекцию на тему «Заболевания поджелудочной железы: панкреатит» прочитает врач-терапевт Аслан Адамов;

22 октября в 15:00 лекцию на тему «Цирроз печени» проведет врач-терапевт Галина Курганова.

Филиал «Локнянский»: