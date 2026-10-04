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В Пскове почтили память рядового танкиста, погибшего в Великую Отечественную войну

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Федерация спортивной гимнастики Пскова провела полевой выход памяти. Группа детей и взрослых посетила воинское захоронение рядового танкиста, комсомольца Ивана Смирнова, отдавшего жизнь 2 июля 1944 года в боях за освобождение Пскова. Захоронение расположено на территории аэродрома в районе Крестов, проход к нему закрыт для свободного посещения.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, благодаря содействию руководителя патриотического клуба «Искра» Владимира Матрунича, и командованию военной части группу проводили к месту захоронения. Маршрут пролегал преимущественно по бетонному покрытию, однако на финальном отрезке для выхода к захоронению пришлось углубиться в лес. 

Участники полевого выхода возложили цветы к надгробию и обратили внимание, что на могиле лежали свежие цветы. Монумент и надгробная плита имеют хорошее состояние, однако металлическая ограда нуждается в покраске. Флаг, установленный клубом «Искра» десять лет назад истрепался, а деревянный столик рядом разломан. 

В полевом выходе памяти приняли участие гимнасты, а также учащиеся школы №13 и их родители. Участники преодолели в общей сложности около 9,5 км. 

Мероприятие было проведено в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентского гранта. 
 

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