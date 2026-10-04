АТОР: Мошенники рассылают сообщения о проблемах с бронью и просят доплату за тур

Мошенники могут рассылать сообщения о проблемах с бронью и необходимости доплаты за тур, такую информацию надо всегда проверять у своего турагента, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристам, как и ранее, следует соблюдать необходимые меры цифровой гигиены и знать распространенные сегодня на рынке мошеннические схемы», - сказали в АТОР.

«Как избежать всего этого: любое сообщение о проблеме с бронью и необходимости доплаты - проверяйте через вашего турагента, официальных представителей туроператора, отеля или авиакомпании, не переходите по ссылкам из письма или сообщения в мессенджере», - добавили там.

По их словам, не следует также переходить по незнакомым ссылкам из писем и смс от людей и организаций, которые неизвестны туристу. Кроме того, никогда нельзя производить оплату тура, отеля и билета на карту физлица. «Используйте только официальные платежные шлюзы компаний и банковские платежные ссылки известных банков или СБП», - советуют в ассоциации.

В АТОР обратили внимание на то, что спешка является красным флагом, пишет РИА Новости. Так, мошенники придумывают схемы с фейковой «доплатой» перед вылетом и направляют ссылку на фишинговый сайт.

Не стоит при этом вестись и на «горящие предложения» в соцсетях и мессенджерах, а также на скидки 50-80%. Мошенники для анонимности общаются только в мессенджерах, торопят, берут предоплату на незнакомые реквизиты и исчезают.

Отмечается, что туристы, оформившие туры в Европу, получают письма якобы от органов ЕС с требованием заполнить «декларацию» перед въездом и иногда «оплатить сбор». АТОР напоминает, что система въезда в ЕС не требует никакой платной онлайн-регистрации. Так, любые «декларации» необходимо проверять на сайте консульства.

Также мошенники создают копии сайтов авиакомпаний, отелей, агрегаторов с заниженными ценами, тем самым крадут деньги и данные карты. Они действительно могут оформить бронь в отеле, под сайт которого они маскируются, но условия могут быть невыгодными, а договоры не заключаются.