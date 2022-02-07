Парк Победы благоустроят в Гдове до конца мая

Парк Победы благоустроят в Гдове до 31 мая. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Схема благоустройства Парка Победы в Гдове. Источник: документация электронного аукциона
Техническое задание предусматривает благоустройство парка, устройство подстилающих слоев, укладку брусчатки и бортовых камней. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составит 5 лет.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 86 тысяч 362 рубля. Источник финансирования — районный бюджет.
Подрядную организацию определят 16 февраля.