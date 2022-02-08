Общество

Более 2000 пациентов в Пскове находятся на амбулаторном лечении с ОРВИ и COVID-19

Более 2000 пациентов в Пскове находятся на амбулаторном лечении с ОРВИ и коронавирусом. Об этом главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная во время встречи с журналистами 8 февраля.

В последние недели количество пациентов на амбулаторном лечении увеличилось с 1500 до 2100. Обычно врачи поликлиники принимают 200-300 вызовов в день, но в настоящее время количество вызовов превышает 500. Преобладают вызовы с ОРВИ, отметила врач.

В колл-центрах поликлиники работают около 19 человек. Наибольшее количество вызовов поступает в понедельник утром, с 8.00 до 11.00. «Во второй половине дня обычно посвободнее, но сейчас можно сказать, что телефон "раскаленный"», - добавила Галина Неваленная.

Также она призвала обращаться в медучреждения через инстаграм-аккаунт или другие социальные сети. Обращения, поступившие в соцсетях, отрабатываются «в режиме 24/7», обратила внимание Галина Неваленная.

Если в течение недели врач не пришел, пациенту необходимо повторно обратиться в поликлинику, заметила она. «Сейчас все способы хороши. Если у заболевшей семьи есть друзья и родственники, которые не больны, и могут прийти в поликлинику, стоит обратиться за помощью к ним», - заключила врач.