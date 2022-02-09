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Общество

Гонки квадрокоптеров пройдут в Пскове в феврале

09.02.2022 17:33|ПсковКомментариев: 0

Среди учащихся детского технопарка «Кванториум Псков» 16 февраля пройдут соревнования по дрон-рейсингу. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе технопарка.

Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»

Показывать свое умение управлять квадрокоптером на гоночной трассе будут 16 участников. Тройку финалистов ждут призы - сертификаты на авиаполеты.

Состязания пройдут в классе TinyWhoop – это разновидность небольших коптеров, которые могут безопасно летать в помещении. Пилотировать такие устройства нужно будет с помощью FPV-очков.

«На квадрокоптере установлена камера, которая без задержки передает сигнал пилоту. Благодаря этому управление идет как будто от лица квадрокоптера, можно проходить трассу на большой скорости, успевая маневрировать через препятствия», – рассказал организатор конкурса, наставник Аэроквантума Игорь Смирнов.
Теги: #соревнования #кванториум #квадрокоптер
Источник: Псковская Лента Новостей
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