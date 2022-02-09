Общество

Гонки квадрокоптеров пройдут в Пскове в феврале

Среди учащихся детского технопарка «Кванториум Псков» 16 февраля пройдут соревнования по дрон-рейсингу. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе технопарка.

Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»

Показывать свое умение управлять квадрокоптером на гоночной трассе будут 16 участников. Тройку финалистов ждут призы - сертификаты на авиаполеты.

Состязания пройдут в классе TinyWhoop – это разновидность небольших коптеров, которые могут безопасно летать в помещении. Пилотировать такие устройства нужно будет с помощью FPV-очков.