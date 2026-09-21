Публичные слушания об изменениях в Устав города Пскова состоятся 7 октября

Внеочередная сессия Псковской городской Думы прошла сегодня в зале заседаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, депутаты назначили публичные слушания о внесении изменений в Устав города Пскова. Они начнутся 7 октября в Псковской городской Думе в 18.00.

Фото: Псковская городская Дума

Также депутаты приняли решения о назначении собраний граждан по инициативным проектам «Парк Гагарина 2.0», «Белочкин хуторок 2.0» и «Спортплощадка в Овсище».

Кроме этого, внесены изменения в Порядок определения части территории городского округа «Город Псков», на которой могут реализовываться инициативные проекты».