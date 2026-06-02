Более 3000 жителей Псковской области успешно прошли второй этап «Диктанта здоровья-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

С 4 по 22 мая жители всех регионов России могли пройти онлайн-тестирование на портале диктант-санпросвет.рф. Диктант состоял из 20 тематических вопросов.

В очных стартах приняли участие школьники и студенты. Каждый участник получил электронный сертификат с персональными результатами и комментариями по своим ответам.

По итогам двух этапов в «Диктанте здоровья» принял участие 2 706 571 человек, из них более 7500 жителей Псковской области.