Общество

Возможности лаборатории псковской инфекционки представили на презентации

Возможности клинико-диагностической лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы к выявлению инфекций, а также доступные наборы реагентов для иммуноферментной диагностики в формате презентации представила исполняющая обязанности заведующей лаборатории учреждения Александра Соснина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

На сегодняшний день специалисты инфекционной больницы проводят исследования по выявлению таких инфекций, как:

вирусные гепатиты,

внутриутробные (TORCH) и герпесвирусные инфекции,

природно-очаговые и зоонозные инфекции,

вакциноуправляемые инфекции,

инфекции респираторного тракта,

паразитарные инвазии,

аллергодиагностика,

желудочно-кишечные заболевания.

«Клинико-диагностическая лаборатория имеет важное значение для получения около 80% объема объективной диагностической информации, необходимой для своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью проводимого лечения. КДЛ учреждения располагает всем необходимым для проведения полного спектра перечисленных исследований как в стационаре, так и на базе амбулаторного центра», - отметила Александра Соснина.

В рамках платных услуг записаться на исследования и узнать всю необходимую информацию можно по телефону информационного центра: 8(8112)294-122, а также на официальном сайте учреждения.