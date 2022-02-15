Возможности лаборатории псковской инфекционки представили на презентации

Возможности клинико-диагностической лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы к выявлению инфекций, а также доступные наборы реагентов для иммуноферментной диагностики в формате презентации представила исполняющая обязанности заведующей лаборатории учреждения Александра Соснина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.
Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
На сегодняшний день специалисты инфекционной больницы проводят исследования по выявлению таких инфекций, как:
«Клинико-диагностическая лаборатория имеет важное значение для получения около 80% объема объективной диагностической информации, необходимой для своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью проводимого лечения. КДЛ учреждения располагает всем необходимым для проведения полного спектра перечисленных исследований как в стационаре, так и на базе амбулаторного центра», - отметила Александра Соснина.
В рамках платных услуг записаться на исследования и узнать всю необходимую информацию можно по телефону информационного центра: 8(8112)294-122, а также на официальном сайте учреждения.