Общество

Пчелиные ульи запретят размещать на кладбищах

Обновленные Ветеринарные правила содержания медоносных пчел вступают в действие с 1 марта. Об этом рассказали в инстаграм-аккаунте комитета по сельскому хозяйству Псковской области.

Согласно новым положениям приказа №645 Минсельхоза России, учет пчел осуществляется в соответствии с законодательством о ветеринарии. Каждая пасека должна быть оформлена и получить ветеринарно-санитарный паспорт.

Для пчеловодства можно использовать сельскохозяйственные и другие земли, если это допускается их режимом, а также участки личного подсобного хозяйства. Земельные участки должны быть предоставлены в соответствии с земельным законодательством.

Пасеки запрещено размещать на земельных участках бывших кладбищ, скотомогильников, отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также пунктов захоронения радиоактивных отходов, отметили в комитете.

Также с 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон №409 «О пчеловодстве в Российской Федерации», который призван определить правовые основы пчеловодства как одной из основ сельскохозяйственной деятельности, а также урегулировать правоотношения, возникающие в данной отрасли. В частности, в законе даны новые определения основных терминов отрасли: «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», «пасека», «улей», «пчелиная семья», добавили в комитете.