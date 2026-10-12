До +14 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 октября, сообщил региональный гидрометцентр.

Местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет дуть умеренный ветер западных направлений, днем — северных со скоростью 4-9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем воздух прогреется от +9 до +14 градусов.

В Пскове пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +5 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

Атмосферное давление низкое.