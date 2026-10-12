Серию краж раскрыли невельские полицейские

Серию краж из частных домовладений раскрыли в Невельском муниципальном округе сотрудники МО МВД России «Невельский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, противоправная деятельность злоумышленника велась на протяжении нескольких лет. В период с 2022 по 2023 год мужчина совершил шесть краж. В числе похищенного — электро‑ и ручной инструмент, садовая техника, металлические конструкции, кабели, кухонная утварь, мебель и продукты. Общий ущерб, причинённый потерпевшим за этот период, оценивается в сумму свыше 70 тысяч рублей.

Криминальная активность подозреваемого не прекратилась: в сентябре текущего года он совершил ещё десять аналогичных преступлений на территории Невельского округа. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий и следственных действий всё похищенное имущество изъяли и в дальнейшем вернут законным владельцам.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде ареста. В настоящее время по уголовным делам ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений. Фигурант ожидает судебного разбирательства.