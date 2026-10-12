Внеочередная сессия псковского ЗакСа состоится 15 октября

Внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области состоится 15 октября, следует из документов, опубликованных на портале нормативных правовых актов региона.

В рамках сессии планируется поднять вопрос об изменениях в областной бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также депутаты планируют внести изменения в регламент Заксобрания.

Будет подниматься вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Псковской области по единому избирательному округу Натальи Мельниковой.

Помимо этого, депутаты планируют принять положения всех пяти комитетов: по социальной политике, по региональной политике и местному самоуправлению, по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию, по бюджету, финансам, налогам и экономической политике, по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.