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Подать заявку для участия в проекте ПсковГУ «Архитекторы будущего» можно до 19 октября

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Встреча в рамках проекта «Архитекторы будущего» прошла в стенах Псковского государственного университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения, проект является площадкой для командной работы, создания инициатив и реальных продуктов.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Команда проекта встретилась со студентами Института образования и социальных наук, Институт права, экономики и управления, Промтеха и колледжа ПсковГУ. Участники получат поддержку наставников из числа экспертов индустрии и преподавателей университета, прокачанное портфолио и возможность показать свою идею бизнесу.

Регистрация для участия в конкурсе доступна до 19 октября.

 

«Архитекторы будущего» — один из семи проектов ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Проект создаёт междисциплинарную площадку, где студенты разных направлений вместе разрабатывают цифровые, инженерные и социальные решения.

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