«PRO ДЕНЬГИ»: Как планировать крупную покупку?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня эксперт даст советы насчет того, как планировать крупную покупку. Часто такие покупки совершаются на эмоциях. Как отделить «хочу» от «надо» и не поддаться импульсу? Если покупка действительно нужна, то по какому алгоритму планирования следует пойти? Как правильно рассчитать нужную сумму, чтобы не столкнуться с «сюрпризами» вроде доставки, установки или страховки? Какие инструменты помогают копить на крупную покупку и держать цель в фокусе? Как понять, что сейчас неподходящее время для крупной покупки, даже если деньги на неё уже есть?