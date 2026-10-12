Опрос ПЛН-ТВ: А что хотели бы видеть вы вместо «Магеллана»?

«Магеллан» уходит в историю: демонтаж торгового комплекса уже практически завершен, и, если вы забыли, как он выглядел, мы сейчас покажем. Фотографии вы видите на своих экранах. «Магеллан» построили в 2004 году, то есть здесь, на Рижском, он просуществовал около 22 лет. Появился он не на случайном месте: здесь в 1990-х - начале 2000-х была стихийная торговля. Были ларьки, павильоны, торговля «с ящиков».

Что хотели власти? Они хотели сделать торговлю более официальной, то есть «Магеллан» был соответствующим компромиссом между властями и бизнесом. Еще любопытный факт: «Магеллан» практически сразу, буквально через несколько лет, начал получать очень мощную критику за свой внешний вид, и вопросы о сносе «Магеллана» велись регулярно. И вот, это случилось в августе этого года. Что будет дальше?

Пока власти говорят о благоустройстве этой территории, об озеленении, возможно, тут появятся дополнительные парковочные «карманы», что хотят здесь видеть псковичи, мы узнаем в опросе от ПЛН-ТВ.