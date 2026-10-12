 
Общество

Опрос ПЛН-ТВ: А что хотели бы видеть вы вместо «Магеллана»?

2

«Магеллан» уходит в историю: демонтаж торгового комплекса уже практически завершен, и, если вы забыли, как он выглядел, мы сейчас покажем. Фотографии вы видите на своих экранах. «Магеллан» построили в 2004 году, то есть здесь, на Рижском, он просуществовал около 22 лет. Появился он не на случайном месте: здесь в 1990-х - начале 2000-х была стихийная торговля. Были ларьки, павильоны, торговля «с ящиков».

Что хотели власти? Они хотели сделать торговлю более официальной, то есть «Магеллан» был соответствующим компромиссом между властями и бизнесом. Еще любопытный факт: «Магеллан» практически сразу, буквально через несколько лет, начал получать очень мощную критику за свой внешний вид, и вопросы о сносе «Магеллана» велись регулярно. И вот, это случилось в августе этого года. Что будет дальше?

Пока власти говорят о благоустройстве этой территории, об озеленении, возможно, тут появятся дополнительные парковочные «карманы», что хотят здесь видеть псковичи, мы узнаем в опросе от ПЛН-ТВ.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026