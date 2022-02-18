Общество

Главврач Псковской детской областной больницы покинул свой пост

Главный врач Детской областной клинической больницы в Пскове Аркадий Гохман покинул свой пост. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Почетную грамоту от губернатора Псковской области главврачу вручила вице-губернатор Вера Емельянова. Кроме того, председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко передала Аркадию Гохману благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд. Практически вся трудовая деятельность врача была связана с здравоохранением в Псковской области, отмечается в сообщении.

Аркадий Гохман в 1986 году окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт по специальности «педиатрия». Интернатуру проходил в Псковской области. По распределению приехал в Плюссу, где начинал работать участковым педиатром, потом стал заведующим педиатрическим отделением, а с 1990 года – главврачом Плюсской районной больницы, ее он возглавлял более 25 лет. В 2016 году Аркадия Гохмана назначили главным врачом Детской областной больницы.