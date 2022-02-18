Сделать фото полицейских для конкурса предлагают псковичам

Региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» среди сотрудников органов внутренних дел проводит УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фотоконкурс проводят в семи номинациях. Одна из них - «Полиция глазами общества». В данной номинации рассматриваются фотоработы о деятельности МВД России. К участию в их подготовке приглашаются фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, а также фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу в системе МВД России.
Конкурсные работы и заявки нужно до 1 марта направить в культурный центр УМВД России по Псковской области: aabramova11@mvd.ru.
К заявкам в фотоконкурсе прилагаются фотоработы и портретное фото автора в электронном виде (фотоработы предоставляются на цифровом носителе (DVD- и CD –дисках, картах памяти) в формате jpeg первого сохранения с максимальным качеством, размер изображения - не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство RGB, правильная ориентация горизонталь-вертикаль (каждый файл должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование подразделения, органа МВД России, от которых заявлен участник, название фотоработы).
Информацию можно уточнить по телефонам: 8(8112) 59-35-59, 59-35-37.