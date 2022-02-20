Общество

В псковской полиции рассказали, что делать при обнаружении бесхозной сумки

Полиция напомнила псковичам алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД по региону, в области нередко отмечаются факты опасных находок, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.

«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей, - сказали в ведомстве. - Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного».

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае сами не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы полиции.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свертки, коробки и даже детские игрушки, - подчеркнули в УМВД. - Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой сомнительный предмет, найденный на улице, во дворе дома, в лесном массиве, на берегу реки, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!»