Общество

Последствия ввода российских войск в Казахстан оценил Олег Грицаев

Решение ввести в начале 2022 года российские войска в Казахстан было правильным. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев.

«Во-первых, у нас есть договор ОДКБ (договор о коллективной безопасности – ред.), куда входит и Россия, и Казахстан, и еще несколько стран. Во-вторых, мы не сами зашли в Казахстан, а нас попросило правительство в рамках этого договора. Если бы этого не сделали, могли бы произойти события похлеще, чем в Белоруссии происходили. Тогда также, как на Украине, там был бы такой же Майдан. У нас и так вокруг наших границ очень много "друзей". Сами видите, что происходит, поэтому это было сделано вовремя, это было сделано правильно. Практически обошлось без крови, могло быть и хуже», - сказал Олег Грицаев.

По его мнению, подобные волнения организуются вокруг Российской Федерации, чтобы окружить страну государствами, которые «не хотят мирно жить» с Россией.