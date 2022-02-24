Общество

Приставы принимают от псковичей жалобы на коллекторов

Пожаловаться на коллекторов можно в в управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы напомнили о правилах взаимодействия коллекторов с должниками:

о возвращении долга коллектор имеет право напомнить не более одного раза в день с 8:00 до 22:00 и не чаще двух раз в неделю;

под запретом находятся любые физические действия в отношении должников, угрозы, в том числе через Интернет;

нельзя скрывать номер телефона, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору;

перед началом каждого контакта с должником коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства;

коллекторские агентства не имеют права приходить на работу и общаться с родственниками и коллегами должника, публиковать информацию о должнике в социальных сетях.

При совершении любых противоправных действий со стороны коллекторских организаций, жителям Псковской области необходимо:

зафиксировать правонарушение посредством видео- и аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров, указать дату и время;

сообщить об указанных фактах в региональное управление, приложив обращению документы и материалы ваших долговых обязательствах, наименование коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие.

«Если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, вы вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, и по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru», – добавили в управлении.