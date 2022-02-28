Более 40 млн рублей направят на капремонт одной из старейших гимназий в Псковской области

Курс доллара и евро на внебиржевом рынке достиг исторического максимума

Выставку к столетию Юрия Лотмана открыли в «Михайловском»

МИД Белоруссии заявил о готовности площадки для переговоров России и Украины

Синоптики рассказали о погоде на Северо-Западе в первые дни весны

Тело человека нашли на месте пожара в псковской Черехе

Детей-сирот до получения жилья предложили прописывать в интернатах

Автомобиль ВАЗ сгорел на улице Пионерской в Дедовичах

В России началась шестидневная рабочая неделя

В Дедовичах мужчина лишился свободы на 4,5 года за серию краж и поджог

Совет ЕС принял решение о санкциях против ЦБ России и запрете авиаперелетов

«День в музее» готово провести «Михайловское» для детей-беженцев из ДНР и ЛНР