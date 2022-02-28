Более 40 млн рублей направят на капремонт одной из старейших гимназий в Псковской области

Переслегинскую гимназию капитально отремонтируют в Великолукском районе. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит отремонтировать помещения гимназии, заменить системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации, обновить системы электроосвещения и электрооборудования.
Подрядчика определят 14 марта. Работы планируется завершить до 15 августа.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 44 млн 370 тысяч 835 рублей. Источник финансирования — бюджет Великолукского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.
Переслегинская гимназия — одно из старейших образовательных учреждений Псковской области. Она основана 16 мая 1832 года в деревне Переслегино Великолукского района.