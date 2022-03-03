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Общество

Заявки на благоустройство дворов в Пскове начнут принимать с 1 июня

03.03.2022 15:10|ПсковКомментариев: 0

Заявки на благоустройство дворов в Пскове начнут принимать с 1 июня. Об этом сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире программы «Коммунальный ликбез» на YouTube-канале «ПЛН-ТВ» 3 марта.

«На данный момент принято решение о возобновлении приема заявок. Аналогично, как и в прошлом году, будем принимать заявки в летний период — с 1 июня 2022 года», — отметила она.

Период приема заявок увеличен по 31 октября 2022 года. Это связано с тем, уточнила Татьяна Алексеева, чтобы у граждан была возможность внести корректировки в заявки, если это потребуется. «Чтобы не переносить на следующий год», — пояснила заместитель начальника УГХ администрации Пскова.

Заявки традиционно будет принимать управление городского хозяйства.

Теги: #благоустройство #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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